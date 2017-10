Liège: The Sting fermera ses portes au mois de mai prochain

Même si de nombreux commerces vont prochainement ouvrir leurs portes sur la place Saint-Lambert (on pense notamment au Burger King et à Only), il y en a malheureusement qui vont devoir les fermer. Parmi eux, on retrouve « The Sting ».

> Les raisons de la fermeture

> Les possibilités de faire de bonnes affaires d’ici la fin du bail