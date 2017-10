Ligue des Champions: Lukaku veut qualifier Man United, Nainggolan face à Hazard et Courtois (direct)

Il n’y a pas que le match d’Anderlecht au PSG qui anime cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. Plusieurs Belges ont en effet l’opportunité de se mettre en évidence de la plus belle des manières.

Cette quatrième journée propose quelques belles affiches. L’AS Roma de Naiggolan reçoit Chelsea et ses Belges Thibaut Courtois, Eden Hazard et Michy Batshuayi. Chelsea est en ballotage favorable (7 points) et peut se qualifier. La Roma (5 points) entend maintenir à distance l’Atlético (2 points), attendu par Qarabag (1 point), avant l’affrontement décisif du 22 novembre.

Dans ce même groupe, Yannick Carrasco loupe le duel de l’Atlético Madrid face au champion d’Azerbaïdjan, le FK Qarabag. Le Diable rouge ne figurait pas dans la sélection de Diego Simeone.

Manchester United (9 points) qui reçoit Benfica (0 point) dans le groupe A ainsi que le FC Barcelone (9 points) et la Juventus (6 points), en déplacement respectivement à l’Olympiacos (0 point) et au Sporting Portugal (3 points) dans le groupe D, peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale. À Man United, Lukaku a d’ailleurs envie de frapper un grand coup.