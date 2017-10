Ligue des Champions: Nainggolan à l'assist, Svilar marque dans son propre but

Radja Nainggolan s’est montré décisif dans le choc de la soirée face à Chelsea. Le Belge a été l’auteur d’un assist sur le deuxième but romain.

Plusieurs Belges sont entrés en action ce mardi soir lors de la 4e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Radja Nainggolan s’est distingué en fournissant une passe décisive à Stefan El Shaarawy lors de la victoire de la Roma 3-0 face à Chelsea où Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient titulaires. Romelu Lukaku a quant à lui un pied dans le premier de Manchester United, victorieux face à Benfica (2-0)

Le duel de Belges de ce mardi soir se jouait à Rome au Stadio Olimpico où les Italiens n’ont mis que 40 secondes pour prendre l’avantage sur Chelsea. Une frappe puissante de l’extérieur du pied d’El Shaarawy n’a alors laissé aucune chance à un Courtois innocent. Eden Hazard a ensuite pris les choses en main et s’est créé trois grosses occasions (4e, 20e et 22e) en butant à chaque fois sur le gardien Alisson. Peu après la demi-heure de jeu, une longue passe de Radja Nainggolan mal négociée par Rüdiger est arrivée dans les pieds d’El Shaarawy qui a anticipé un Courtois – mal protégé – pour faire 2-0 (36e). En deuxième période, la Roma a donné un nouveau coup au moral de Chelsea en faisant 3-0 à l’heure de jeu grâce à une frappe lointaine mais bien placée de Diego Perotti (63e). Dominés, les Blues n’ont pu que constater les dégâts. Michy Batshuayi est monté au jeu à la 75e minute à la place de Morata mais n’a pas pu changer la donne.

Dans l’autre match du groupe C, l’Atletico Madrid a été tenu en échec à domicile contre Qarabag (1-1). Blessé au genou gauche, Yannick Carrasco n’était pas présent. Au classement, les affaires se compliquent pour les Madrilènes, finalistes il y a deux ans. Ceux-ci ne comptent que trois points alors que la Roma est en tête avec huit points et Chelsea est deuxième avec sept points. Qarabag (2 points) ferme la marche.

Dans le groupe A, Manchester United a fait un grand pas vers la qualification en battant Benfica. Titulaire, Romelu Lukaku est impliqué dans le premier but des siens. C’est en effet lui qui a servi Matic dont la frappe repoussée par le poteau a rebondi sur le dos de Svilar avant de franchir la ligne de but (45e). Malheureux sur ce coup, le gardien né à Anvers avait stoppé un penalty de Martial après 15 minutes de jeu. Blessé au genou, Marouane Fellaini n’était pas de la partie. Dans l’autre match, Bâle s’est incliné 1-2 contre Moscou. Au classement, Manchester est premier avec 12 points devant Bâle (6 pts), Moscou (6 pts) et Benfica (0 point).

Dans le groupe D, l’Olympiacos comptait Silvio Proto, Vadis Odjidja-Ofoe et Bjorn Engels dans son onze de base pour affronter Barcelone. Alors que Guillaume Gillet est monté au jeu à la 75e pour Odjidja, les Grecs sont parvenus à tenir le 0-0 face aux Catalans notamment grâce à plusieurs superbes arrêts de Proto. Côté espagnol, Vermaelen était sur le banc.

Dans l’autre match du groupe, la Juventus a obtenu un partage 1-1 au Sporting Lisbonne. Gonzalo Higuain a répondu en fin de match (79e) à un but de Bruno Cesar (20e) Au classement, Barcelone domine les débats avec 10 points. Suivent la Juventus avec 7 points, le Sporting (4 pts) et l’Olympiacos (1 point).

Enfin dans le groupe B, celui d’Anderlecht, le Bayern Münich s’est imposé 1-2 contre le Celtic Glasgow grâce à des buts de Kingsley Coman (22e) et Javi Martinez (77e). Le Celtic, où Dedrick Boyata a joué tout le match, avait entre-temps égalisé grâce à McGregor (74e). Au classement, Paris est premier avec 12 points et qualifié pour les huitièmes, au même titre que le Bayern (9 points). Le Celtic (3 points) et Anderlecht (0 point) se disputeront une place en Europa League.