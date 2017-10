«Attaque terroriste» à New York: les premières images de l'assaillant sortant de sa voiture après avoir renversé des piétons et cyclistes (vidéo)

La camionnette, qui avait été louée auprès du magasin Home Depot, a d’abord foncé sur la piste cyclable qui longe la rivière vers le sud sur près d’un kilomètre, renversant plusieurs cyclistes, avant de percuter un bus de ramassage scolaire et d’être obligée de s’arrêter, a expliqué le chef de la police, James O’Neill.

Le chauffeur est alors sorti de son véhicule, armé d’un fusil à air comprimé et d’un fusil de paint-ball. C’est à ce moment-là que les policiers lui ont tiré dessus et l’ont appréhendé.

La chaîne NBC a diffusé des images de l’assaillant courant dans les rues de Manhattan avec ce qui ressemble à une arme à la main.

