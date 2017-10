FIBA Europe Cup: 3 sur 3 pour les Spirous

La qualification pour le second tour se profile à l’horizon après avoir écarté la formation israélienne de Herzliya (66-62), le tout devant Kim Clijsters, présente pour la première fois cette saison au Spiroudôme afin d’encourager son mari (Brian Lynch) qui a repris les rênes du club carolo cet été.

En moins d’un quart-temps, tout le banc carolo avait déjà pris part aux débats, avec plus ou moins de réussite offensive (6 sur 14) et une défense sérieuse à défaut d’être imperméable. Tuttle, l’homme en forme, avait donné la mesure (5 pts, 3 rbs), le Spirou se détachant à 9-4 et 17-13 au QT.

Mais la formation israélienne recèle aussi de solides pointeurs, tel Thames (2x3) qui égalisa à 19 partout. Les rotations locales s’accéléraient au même titre que le rythme du match : 25-26 au quart d’heure avec pas mal de déchet de part et d’autre. Gorgemans profitait de sa taille et sa mobilité pour atteindre les dix unités au repos, sifflé à 33-29 avec le poste 3 (Thomas et Grant) improductif.

Fautes offensives et pertes de balle émaillèrent le 3er quart des Hennuyers, victorieux d’un long chassé-croisé : 35-35 (25e) et 47-42 à la demi-heure avec un pauvre 3 sur 22 à 3 points. Mais le missile de Gibbs sur le buzzer valait peut-être de l’or. 50-42 par un bon Delalic, c’était le premier écart intéressant de la soirée, annonceur d’un succès mérité quoi que laborieux à nouveau. Car à 58-56 (38e), les Carolos se feront peur sans plier pour autant. A.A.

CHARLEROI – HERZLIYA 66-62

QT : 17-13, 16-16, 14-13, 19-20

Spirou : Libert 2-4, Fusek 2-4, Iarochevitch 3-4, Delalic 4-3, Marnegrave 3-2, Tuttle 7-6, Thomas, Gibbs 2-5, Gorgemans 10-2, Marchant 0-3, Grant. Bnei : Adrien 6-6, Singer 3-2, Thames 6-10, Dawson 2-3, Green 5-9, Rosenberg, Archie 4-3, Kanacevic 3-0.