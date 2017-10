« Les forces de l’ordre suivent cela de près. PAS AUX USA ! », a ajouté le président. Le maire de New York a indiqué plus tôt qu’il s’agissait d’un « acte de terrorisme ».

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!

Trump évoque l’EI dans un tweet

Donald Trump a affirmé par après que les États-Unis ne devaient pas permettre au groupe Etat islamique « de revenir ou entrer » dans le pays.

« Nous ne devons pas permettre à l’EI de revenir ou entrer dans notre pays après les avoirs vaincus au Moyen-Orient et ailleurs. Assez ! », a tweeté le président américain.

Les autorités new-yorkaises n’ont pour l’heure pas lié l’attentat à une organisation.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!