Hanni après PSG – Anderlecht (5-0): «Les scénarios se répètent»

Sofiane Hanni, capitaine d’Anderlecht, s’est montré quelque peu désenchanté après la cinglante défaite des siens sur le terrain du Paris Saint-Germain (5-0), mardi lors de la 4e journée de Ligue des Champions. « On est tous déçus », a-t-il raconté au terme de la rencontre.

Originaire de la région parisienne, Hanni a été remplacé à la 60e au profit du Polonais Lukasz Teodorczyk. « On est déçus de perdre sur un tel score. On a l’impression que les scénarios se répètent, on encaisse beaucoup de buts sans en marquer un seul », a ajouté le milieu de terrain offensif. « Même si c’est avant tout un plaisir de jouer une telle compétition, ce sont des matches compliqués et les résultats ne sont pas faciles à encaisser », a-t-il ponctué.

Frank Boeckx est aussi revenu sur ce duel franco-belge. « Nous savions la tâche compliquée mais nous devons apprendre de ces rendez-vous. Je pense qu’on a peut-être montré un peu trop de respect pour cette équipe parisienne. Quand on perd 5-0 et qu’on ne prend pas un seul carton, c’est le signe que nous avons été trop gentils », a raconté le gardien bruxellois.

M arco Verratti (milieu du PSG auteur de l’ouverture du score, au micro de beIN Sport) : « Ça fait toujours plaisir de marquer, surtout pour quelqu’un comme moi qui ne marque pas souvent. C’était un but important, en plus, car il nous permet de gagner 1-0. Et qui nous permet de jouer plus tranquille et de créer des espaces. Je suis très content pour l’équipe, on a réalisé une grande performance. C’est une belle victoire d’équipe. Les équipes viennent ici souvent pour jouer derrière, il fallait aller les chercher. Aujourd’hui, on n’a pas pris de but, c’est important car c’est un travail d’équipe : ce n’est pas que les défenseurs, ça vient aussi des attaquants. »

Layvin Kurzawa (auteur de 3 buts pour le PSG, au micro de beIN Sport) : « Je pense qu’on est tous contents : 5-0, c’est le signe qu’on a fait un bon match. À nous d’enchaîner. Ce triplé, c’est grâce à mes coéquipiers. Je suis très content ce soir, ces buts me permettent de reprendre confiance. Il faut que ça continue. Je travaille tous les jours à l’entraînement, le résultat s’est vu sur le terrain. »