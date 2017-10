Vanhaezebrouck: «Ce match? Un coup de boost pour certains joueurs»

Malgré la sévérité du tableau marquoir, Hein Vanhaezebrouck avait des motifs de satisfaction après la défaite face au PSG. Pour lui, cette équipe française est ce qui se fait de mieux au monde pour le moment.

Hein Vanhaezebrouck, pouvez-vous donner des nouvelles d’Uros Spajic, sorti sur blessure juste avant le repos ?

Il faudra attendre demain ou après-demain pour en savoir plus. Mais, je n’ai pas l’impression qu’il sera guéri demain ou après-demain. Il a reçu un coup sur la même cheville où il était blessé. J’espère pour lui que ce ne sera pas une blessure qui durera longtemps. Mais, c’est difficile à dire parce qu’il a reçu un bon coup. Il a peut-être une entorse.

Pouvez-vous expliquer pourquoi avoir opté pour un système sans véritable attaquant de pointe ?

Je peux l’expliquer mais il faut bien se rendre compte que c’était une mission vraiment difficile ici à Paris. Le but était de trouver de l’espace sur le flanc gauche pour Onyekuru contre Alves. Cela a été le cas à cinq ou six reprises mais on n’a pas réussi à faire la différence et à se montrer dangereux. Je voulais également que Gerkens et Dendoncker soient présents dans le grand rectangle. Ils ont beaucoup travaillé. Hanni n’a pas réussi à se montrer dangereux. En deuxième période, j’ai mis un attaquant de pointe mais cela n’a pas permis d’être beaucoup plus dangereux.

On a l’impression qu’Anderlecht avait été plus fort il y a deux semaines. Est-ce également votre avis ?

Il y avait une grande différence entre les deux matchs : le premier se jouait à Bruxelles, le deuxième à Paris. C’est une grande différence. Ici, à Paris, dès qu’il y a une bonne action du PSG, il y a 40.000 personnes qui applaudissent et encouragent leur équipe. Lors du match aller, malgré un but pris dès la deuxième minute, les supporters n’ont pas arrêté de nous encourager. Les joueurs ne se sont pas arrêtés après le premier but car ils ont été poussés pour rebondir. C’est une grande différence et la raison pour laquelle on a été meilleur en Belgique.

Est-ce que cette défaite est douloureuse pour les joueurs ?

Je ne pense pas. J’ai parlé aux joueurs et ils n’étaient pas abattus. Je pense même que cela peut être un coup de boost pour certains joueurs qui ont montré leurs qualités ce mardi soir. Cela n’aura pas de conséquence sur le match de Bruges. Finalement, il n’y a qu’un but de différence par rapport au premier match alors qu’on était en déplacement. Et puis, le Paris Saint-Germain, c’est la meilleure équipe que j’ai vu jouer. Et, en tant qu’analyste, j’ai vu beaucoup de matchs de football et de grandes équipes. Il y avait de la vitesse et du mouvement et cela venait de tous les côtés. C’est la meilleure équipe du monde en ce moment. Je pense que si la finale de la Ligue des champions se jouait dans les prochains jours, le PSG gagnerait la compétition. Mais la saison est encore longue. On verra s’ils sont capables de maintenir la cadence toute la saison.

Comment avez-vous trouvé votre défense ?

Sur le plan défensif, je pense que tout le monde a bien joué que ce soit Obradovic, Kara, Spajic en première période, et même Dennis Appiah. Il a peut-être eu un plus de mal en seconde période notamment parce que son ami Kurzawa a inscrit trois buts. Mais, c’est dans ce genre de rencontre qu’on est confronté à son niveau et qu’il faut apprendre. Et même s’il a pris cinq buts, Frank Boeckx a également fait un bon match.