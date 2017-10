Découverte d'une surprenante planète «monstre» orbitant une étoile naine

Cette découverte contredit le modèle largement accepté de formation planétaire. Selon la théorie, les petites étoiles peuvent former des planètes rocheuses, « mais ne peuvent pas rassembler assez de matière pour former des planètes de la taille de Jupiter », selon un communiqué de la Royal Astronomical Society (RAS) à Londres publié mardi.

Or le géant gazeux, surnommé la planète « monstre » du fait de son volume, fait à peu près la taille de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire alors que l’étoile ne fait que la moitié du soleil.

Les planètes se forment à partir du nuage de poussières et de débris qui petit à petit s’agglomèrent pour former des planètes autour d’une nouvelle étoile.

La planète « monstre » a été découverte par le Next-Generation Transit Survey (NGTS), installé dans le désert d’Atacama, au Chili, un réseau de 12 télescopes qui a donné son nom à l’étoile et sa planète (respectivement NGTS-1 et NGTS-1b).

L’étrange duo a été débusqué à environ 600 années-lumière de la Terre dans une constellation Columba.

« La découverte de NGTS-1b nous a réellement surprise… de telles planètes massives ne devraient pas exister autour de petites étoiles », a déclaré Daniel Bayliss de l’Université de Warwick, coauteur de l’étude acceptée pour publication dans Science Monthly Journal de la Royal Astronomical Society.

« Le rayon de la planète fait environ 25 % de celui de son étoile, elle est très grande par rapport à son hôte. À titre de comparaison, Jupiter ne représente qu’environ 10 % du rayon de notre soleil », a déclaré Daniel Bayliss à l’AFP.

Selon le communiqué, la planète orbite très près de son étoile, à une distance ne représentant que 3 % de celle qui sépare la Terre et le Soleil et elle effectue un tour complet de son hôte en deux jours et demi.

« Même si NGTS-1b est un monstre, elle était difficile à débusquer car son étoile parente est vraiment petite et peu lumineuse », a déclaré Peter Wheatley, un collègue de Daniel Bayliss.