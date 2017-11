Luc Trullemans l'annonce: le retour des gelées nocturnes, c'est pour très bientôt!

Pendant ces vacances de la Toussaint nous profiterons encore de l’anticyclone qui recouvre une grande moitié sud de l’Europe et le bassin méditerranéen en maintenant chez nous un temps calme et sec avec temporairement encore une certaine douceur diurne provenant d’abord du sud des îles britanniques et ensuite du sud-ouest de la France.

Dans cet air nous observerons des températures maximales généralement comprises entre 8 et 11º sur l’Ardenne et entre 11 et 15º en régions de plaine et au littoral. La nuit et le matin il faudra cependant encore tenir compte d’une certaine fraîcheur avec des minima entre 0 et 3º sur le relief ardennais, 4 à 6º en plaine et 6 à 9º à la mer.

Les matinées pourront être brumeuses avec parfois des stratus bas ou même du brouillard mais des apparitions du soleil sont attendues surtout en deuxième partie de journée.

La situation va changer samedi avec l’arrivée par l’ouest de fronts pluvieux séparant l’air doux provenant du sud d’un air plus frais originaire du nord de l’océan atlantique. Il pleuvra donc ce week-end, d’abord de façon assez continue ensuite sous un ciel plus variable avec plutôt des averses passagères. Ces précipitations pourront même être de neige fondante dimanche soir et la nuit suivante sur les hauts plateaux ardennais.

Samedi il devrait encore faire assez doux avec des températures diurnes de 11 à 16º mais la température baissera dimanche pour ne plus dépasser 5 ou 6º sur la Haute Ardenne et une dizaine de degrés en plaine et au littoral. Les précipitations pourront être assez conséquentes et se situer entre 10 et 20 litres au M².

Dans le courant de la semaine prochaine c’est un nouvel anticyclone qui s’annonce sur le proche océan. Il se déplacera graduellement vers la France et ensuite vers l’intérieur du continent européen. Cette évolution nous amènera à nouveau des conditions automnales calmes et sèches mais nettement plus froides avec de nombreuses gelées blanches dans l’intérieur du pays. Les températures nocturnes et matinales prévues pour cette période se situeront entre 0 et -4º en Campine et en Ardenne, entre -1 et +1º sur le centre du pays et entre 1 et 4º près de la mer. De jour les maxima ne dépasseront plus 5 ou 6º sur les hauteurs de l’est et une dizaine de degrés en plaine.