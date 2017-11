Météo: une journée douce et ensoleillée, jusqu'à 15 degrés

La journée de mercredi sera douce et ensoleillée malgré quelques voiles d’altitude. Les maxima varieront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 14 ou 15 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré puis faible de sud à sud-ouest, selon les prévisions de l’IRM.

Mercredi soir, le temps restera sec. Des champs de nuages bas et de la brume envahiront toutefois l’ouest du pays en fin de nuit avec des minima compris entre 2 et 8 degrés, sous un vent généralement modéré de sud virant à l’ouest-sud-ouest à la mer.

Jeudi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante. Il fera le plus souvent sec malgré la possibilité de quelques ondées locales l’après-midi. Les maxima varieront entre 9 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 ou 15 degrés dans l’ouest. Le vent sera d’abord modéré d’ouest à sud ouest, puis faible à modéré d’ouest à nord-ouest.

Vendredi, la journée débutera sous un temps gris et brumeux. En journée, le ciel se partagera entre soleil et champs nuageux, les maxima oscillant entre 11 et 14 degrés localement.