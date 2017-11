Agée de 31 ans, elle visitait New York en compagnie de sa mère et de ses 2 soeurs. «Nous sommes en train de voir comment organiser le rapatriement du corps et celui des membres de sa famille. Mais il faut attendre le feu vert des autorités américaines», a expliqué le bourgmestre de la localité.

«Je suis au courant depuis hier/mardi soir. On peut difficilement décrire ce que j’ai ressenti à cette annonce et ce que je ressens toujours. C’est terrible de se dire que quelqu’un qui profitait de ses vacances peut mourir à la suite d’un tel acte», a-t-il ajouté.