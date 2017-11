Vidéo choc: le moment où un 4x4 percute des cyclistes de plein fouet lors d'une course au Costa Rica

Un terrible accident a eu lieu lors d’une course cycliste au Costa Rica. Un 4x4 a emprunté le parcours en sens inverse et a percuté de plein fouet un groupe de coureurs.

La vidéo a été filmée par la dashcam du véhicule. On peut voir ce dernier arriver à toute vitesse sur le groupe de cyclistes et les percuter de plein fouet. Selon le site américain Cycling Today, six coureurs ont été hospitalisés, dans des états différents, mais leur état serait stable.

Selon un des coureurs fauchés, le 4x4 aurait nié les instructions d’un responsable de la course quelques instants plus tôt.