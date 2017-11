Un acteur mexicain accuse à son tour Kevin Spacey de harcèlement sexuel

Un acteur mexicain a accusé à son tour la star hollywoodienne Kevin Spacey de harcèlement sexuel, dénonçant «plusieurs rencontres désagréables» avec le héros oscarisé de la série «House of Cards».

Roberto Cavazos, un acteur qui a étudié en Grande-Bretagne et travaillé au cinéma, au théâtre et à la télévision, a affirmé lundi sur sa page Facebook que ses rencontres avec Spacey avaient été «proches du harcèlement».

«Si j’avais été une femme, je n’aurais sans doute pas hésité à les qualifier ainsi», écrit Cavazos, sans préciser la date de ces rencontres.

Spacey, qui a obtenu deux Oscars, se trouve déjà dans la tourmente après les révélations de l’acteur Anthony Rapp, 46 ans, qui l’a accusé d’avoir tenté de l’agresser sexuellement alors qu’il avait seulement 14 ans. La star de 58 ans s’est excusée dans un message sur Twitter.

L’acteur mexicain, né en 1982 et qui figure au générique du film américain «Rush» (2013) selon le site spécialisé IMDB, affirme avoir connu Spacey lorsque ce dernier occupait le poste de directeur artistique du Old Vic Theatre à Londres, entre 2004 et 2015.

Cabazos indique dans sa biographie avoir travaillé dans cette compagnie théâtrale en 2008, 2010 et 2011.

«Nous sommes nombreux à avoir ’une histoire Kevin Spacey’», indique Cavazos dans sa publication, précisant «qu’il suffisait d’être un homme de moins de 30 ans pour que Monsieur Spacey se sente libre de nous toucher». «C’était tellement courant que c’était devenu une blague entre nous» ajoute-t-il, assurant que plusieurs personnes lui ont fait des récits similaires.