Le mois d'octobre a été "anormalement chaud", selon l'IRM

A Uccle, la température moyenne de ce mois d’octobre a atteint 13,3°C (norm.: 11,1°C ), la moyenne des maxima s’élevant à 16,4°C (norm.: 14,7°C) et la moyenne des minima à 10,1°C (norm.: 7,8°C ). «Ces trois valeurs sont anormalement élevées», précise l’IRM.

Selon l’institut météorologique, la température maximale enregistrée a été de 25,7°C, une valeur «très anormalement élevée» et «le jour d’été - avec une température maximale supérieure à 25° - le plus tardif jamais enregistré à Uccle depuis 1901».

Ailleurs dans le pays, les plus hautes températures ont également été enregistrées le 16. Ce jour-là, les températures ont grimpé au-dessus des 26°C en plusieurs endroits, et notamment à Angleur qui a enregistré la température la plus élevée avec 26,9°. La température la plus basse, elle, a été mesurée le 31 à Aubange (-2,4°).

Parallèlement, la quantité de précipitations s’est elle aussi révélée «anormalement faible», avec 43,1 mm de précipitations à Uccle en 19 jours (norm: 74,5 mm), seuls 2 jours d’orage ayant été constatés.

Enfin, le soleil a brillé à Uccle pendant 97h25 min (norm.: 112h38 min ), ce qui constitue une durée normale pour ce mois de l’année.