Larguons les amarres, loin du carrefour Léonard!

Un véritable sanctuaire pour de nombreuses espèces rares de la flore et de la faune, terrestre et marine, à découvrir à 14h10 sur la Une. Photos et vidéo à l’appui, il nous raconte ici les coulisses de son reportage sur place…

Faut d’abord que je vous avoue un truc : avant de décoller, j’ai dû cliquer sur google map pour resituer les Seychelles. Je savais que c’était quelque part dans l’océan indien, mais j’avais oublié que c’était à mi-chemin entre Madagascar et les Maldives. Mon smart-phone m’apprend aussi que, pour l’instant sur place, c’est la mousson : il pleut juste ½ heure par jour et il fait un peu plus frais que d’habitude : 25 à 30 degrés sur terre, comme dans l’eau ! Bref, ça m’a l’air d’un jardin d’Eden, arrosé juste comme il faut et…je ne serai pas déçu ! Après 10h de vol, j’atterris à Mahé, la plus petite capitale de la planète. J’adore son aéroport où l’on débarque directement sur le tarmac, un peu comme dans une BD de Tintin.

Même s’il ne ressemble pas vraiment au capitaine Haddock, Luc Heymans qui m’accueille sur son catamaran est un vieux loup de mer ! En tant que skipper du fameux Côte d’Or, il a bouclé, dans les années 80’, trois courses autour du monde avec Eric Tabarly.

Après avoir été chasseur de trésors en mer de Java, il a créé ici aux Seychelles une société qui organise des croisières de luxe sur le Lonestar. Pour une journée, une semaine, un mois, tout est possible… www.lonestar-catamaran.com

PHOTO EQUIPAGE

A bord, il me présente une partie de sa petite tribu : son épouse Annabelle et leurs deux garçons aux prénoms d’aventuriers : Nelson, 10 ans et Stanley, 14 ans. Ils sont déjà capables d’hisser la grand-voile et de mettre le cap vers les concurrents de la Seychelles Cup www.seychellescup.net .

Ce rallye en catamarans permet la découverte de l’environnement de 7 îles de l’archipel, le nirvana pour les amoureux de voile, de mer turquoise et de joutes sportives ! Bingo, aujourd’hui, c’est l’étape vélo sur l’ile de La Digue et ce n’est pas fait pour me déplaire !

Début mars, c’est, par ici, la période de reproduction des tortues de mer. Et pas n’importe lesquelles, les fameuses tortues imbriquées ! J’accompagne Annabelle dans un de leurs repères, la plage d’Anse Cachée où elle fait du monitoring avec une autre passionnée, la Seychelloise Vanessa Didon, cheville ouvrière de la Marine Conservation Society.

Le parcours de ces tortues de mer est fascinant. Elles viennent enterrer leurs œufs sur la plage même où elles ont vu le jour un demi-siècle plus tôt. Sans GPS, après avoir parcouru des milliers de kilomètres dans l’océan, elles retrouvent instinctivement l’endroit précis où elles ont brisé leurs coquilles et où elles ont fait leurs premiers pas avant de s’enfoncer dans les profondeurs marines. C’est un mystère qui me laisse béat d’admiration

D’après les recensements de l’institut de conservation de la mer, Il ne resterait que 180 tortues imbriquées sur l’île de Mahé. Ces tortues de mer vivaient déjà, sous leur aspect actuel, à l’époque des dinosaures, ça fait des millions d’années qu’elles existent et elles sont menacées d’extinction, à cause de l’activité humaine car plus il y a d’hôtels sur les plages, moins ces tortues de mer ont envie d’aller y cacher leurs œufs…

Autre activité que je découvre sur l’archipel, c’est la pêche au gros. Chance du débutant, j’attrape un superbe thon jaune. Luc me rassure et m’explique qu’il pratique le « catch & release » ! Quand il pêche un poisson rare ou trop petit, il le rejette immédiatement dans l’océan. Sinon, il le grille sur la plage et il se régale avec l’équipage et la population locale…

Les Seychelles, c’est aussi une terre de montagnes. C’est au sommet de la bien-nommée Sans Souci Road que je rencontre Coralie Geyson. Avec son mari William, un montois, elle est à la tête du Copolia Lodge www.copolialodge.com Mais sa vraie passion, c’est la production d'huiles essentielles à partir des plantes qu’elle va cueillir dans la forêt primaire qui entoure leur propriété. Après avoir « plumé les arbres », elle fabrique tous ses produits dans un cabanon en bois et ceux-ci se retrouvent ensuite, c’est assez cocasse, à la devanture de tous les 5 étoiles de l’archipel. Coralie a de la suite dans les idées et elle a fondé sa petite entreprise Yi-King Organic Care www.yi-king.com

Je serai heureux de vous présenter cet après-midi toutes ces personnalités de chez nous qui ont eu le culot d’entreprendre leur vie et de réaliser leurs rêves. Une belle claque à la morosité ambiante, à suivre dans Les Belges du bout du monde, aux Seychelles. La vie est belle sur l’archipel…