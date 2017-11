Marloie: Yannick Houillon crée des liqueurs maison

Rédaction en ligne

A Marloie, Yannick Houillon, ancien restaurateur, a ouvert, depuis peu son commerce nommé « Terrew’art ». De nombreux produits artisanaux et du terroir régional y sont proposés mais c’est bel et bien par son choix de liqueurs et de pékets, créés sur place, que le commerce brille. Yannick est, en effet, le seul liquoriste de la province.