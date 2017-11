Ann-Laure est la victime belge de l'attentat de New York: "Une femme magnifique et une mère exceptionnelle"

La famille de la jeune Belge qui a perdu la vie dans l’attentat de New York a confirmé la triste nouvelle : Ann-Laure était avec sa mère et ses soeurs à vélo lorsqu’elle a été écrasée par le pick-up ce mardi soir.

Ann-Laure Decadt, 31 ans et originaire de Staden, près de Roulers, était maman de deux petits garçons, âgés de 3 ans et 3 mois : « Elle était une femme magnifique et une mère exceptionnelle », explique la famille de la victime par communiqué.

« Nous avons été contactés hier soir vers 20h40 par l’hôpital. Ils nous ont dit qu’il y avait eu un attentat et qu’Ann-Laure était une des victimes ». La jeune femme faisait du vélo avec sa mère et ses soeurs, avec qui elle était en city-trip, au moment du drame, explique VTM.