Le chauffeur de la camionnette qui a tué huit personnes lundi en fonçant dans la foule à New York a laissé un message manuscrit dans lequel il prête allégeance au groupe Etat islamique.

L’auteur de l’attentat à New York, qui a tué huit personnes avec une camionnette-bélier mardi, était lié au groupe Etat islamique et s’était radicalisé aux Etat-Unis, a affirmé mercredi le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo.

L’homme de 29 ans, identifié comme étant Sayfullo Saipov, «est un lâche perverti et il était lié à l’EI et s’est radicalisé» aux Etats-Unis, a déclaré le gouverneur sur la chaîne CNN.

Selon M. Cuomo, le jeune homme était «le modèle du loup solitaire».

«C’est après qu’il soit arrivé aux Etats-Unis qu’il a commencé à s’informer sur l’EI et l’islamisme radical», a indiqué le gouverneur, ajoutant qu’il n’y avait pour l’heure aucun signe qu’il n’ait pas agi seul ou que son acte fasse partie d’une opération toujours en cours ou d’autres projets d’attentat.

Le chauffeur de la camionnette, originaire d’Ouzbékistan, arrivé aux Etats-Unis en 2010 où il dispose d’un titre de séjour permanent, a laissé un message manuscrit dans lequel il prête allégeance au groupe Etat islamique, ont affirmé des sources proches du dossier à des médias américains.

Blessé par un policier, il est soigné dans un hôpital de la ville.

Selon M. Cuomo, l’homme est connu des services de police pour des faits mineurs et «la police de l’Etat de New York l’a même aidé une fois à sortir d’un fossé».