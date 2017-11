CHC de Waremme: une Maison de soins psychiatriques unique en Belgique (vidéo)

Annick Govaers

C’est une particularité waremmienne : la clinique Notre-Dame est le seul hôpital général de Belgique à avoir intégré une maison de soins psychiatriques en ses murs. Les patients, souffrants de troubles psychiques stabilisés, y sont soit admis temporairement dans un but de réinsertion, ou y vivent à l’année. Libres de leurs mouvements au sein de la clinique et à l’extérieur, les plus jeunes bénéficient d’ateliers d’autonomie suivis d’évaluations.