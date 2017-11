Un Anderlusien est nº1 des hits en Russie

O.Pâq.

La musique créée par cet artiste, préférant garder l’anonymat, passe régulièrement sur Europaplus, l’un des plus grosses radios russes. Son morceau « The Road » figure en bonne place dans les classements. Malgré ce succès, Flying Decibels reste inconnu en Belgique. « Nul n’est prophète en son pays », souligne l’artiste, qui préfère rester discret et ne pas montrer son visage.