Revenus: Attert, 2e entité la plus prospère en Wallonie

Il y a quelques jours, Statbel, la Direction générale Statistique de Belgique, a sorti les tout derniers chiffres concernant le revenu net imposable des Belges. En moyenne, un citoyen de notre plat pays gagne ainsi 17.698 euros. En province de Luxembourg, le revenu moyen s’élève à 17.261 euros. Au niveau des communes, le podium des communes les plus prospères se compose d’Attert, Messancy et Arlon. À l’inverse, Daverdisse, Hotton et Gouvy clôturent le classement…