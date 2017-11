Ligue des Champions: Mertens et De Bruyne à l'assist, Alderweireld se blesse, Tottenham et Manchester City qualifiés

Tottenham s’est imposé largement face au Real Madrid à Wembley (3-1) lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les Londoniens se qualifient pour le tour suivant après avoir aligné Jan Verthongen, Toby Alderweireld, sorti sur blessure, et fait monter Mousa Dembele. Manchester City, qui alignait Kevin de Bruyne, s’est qualifié pour les 8es aussi après sa victoire (2-4) sur la pelouse de Naples où Dries Mertens a joué tout le match.

Dans la poule F, l’ouverture du score entre Naples et Manchester City a été marquée par un formidable effort de Dries Mertens qui fêtait son 200e match avec ce club italien.

Le Diable rouge a offert un incroyable assist à Lorenzo Insigne qui a fait 1-0 en faveur des Napolitains après un peu plus de vingt minutes de jeu.

Une dizaine de minutes plus tard, Otamendi a égalisé, pour le plus grand bonheur des supporters mancuniens présents dans les tribunes. Puis, juste après la pause, c’est Stones qui a permis aux visiteurs de prendre les devants. Avant que Jorginho ne fasse 2-2. Mais Aguero et Sterling (assist de De Bruyne) ont inscrit les buts de la qualification de Manchester City pour les huitièmes de finale de la plus belle des compétitions européennes (2-4).

Dans la poule H, le début de rencontre entre Tottenham et le Real Madrid a été marqué par une mauvaise nouvelle pour tous les fans des Diables rouges. En duel avec Casemiro, Toby Alderweireld s’est en effet blessé.

Visiblement, il s’est claqué. On craint une contracture, en espérant qu’il ne s’agit pas d’une déchirure. Le Belge a en tout cas été remplacé, par mesure de sécurité.

C’était quelques minutes avant l’ouverture du score de Dele Alli pour les Spurs. Un goal sur lequel, après plusieurs ralentis, il semble y avoir une position hors-jeu oubliée par l’arbitre et ses assistants.

Après 56 minutes de jeu, Dele Alli, encore lui, décochait une frappe puissante. Ramos déviait la trajectoire du ballon et, sans le faire exprès évidemment, trompait son propre gardien.

Juste avant la montée au jeu de Dembélé, Eriksen faisait 3-0 et, par la même occasion, annihilait tout suspense.

La réduction du score (3-1) de Ronaldo n’y changeait rien : Tottenham est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Dans l’autre rencontre du groupe H, Dortmund a partagé avec l’APOEL Nicosie (1-1) d’Igor de Camargo, monté à la 74e.

Après une passe lumineuse de Shinji Kagawa, Raphael Guerreiro plaçait le ballon hors de portée du gardien (29e). Mickael Pote égalisait à la 52e. Au classement, Tottenham se qualifie en étant premier avec 10 points. Le Real Madrid est deuxième (7 points), Dortmund (2 points) et l’APOEL (2 points) suivent.

Le Shakhtar Donetsk s’est imposé (3-1) face à Feyenoord dans l’autre rencontre du groupe. Au classement, Manchester City se qualifie en étant premier avec 12 points. Le Shakhtar Donetsk suit avec 9 points et n’a besoin que d’un point pour se qualifier lors de la prochaine journée. Naples et Feyenoord suivent avec respectivement 3 et 0 point(s).

Liverpool, où Simon Mignolet est resté sur le banc, s’est imposé (3-0) face à Maribor à Anfield. Mohamed Salah permettait aux joueurs de la Mersey de prendre l’avantage en début de seconde période. (49e). Malgré la conversion ratée d’un penalty par James Milner (52e), Emre Can d’une frappe placée doublait la marque pour les ’Reds’ (64e) avant que Daniel Sturridge n’alourdisse le score en fin de match (90e).

Dans l’autre rencontre du groupe, Séville l’a emporté 2-1 face au Spartak Moscou. Liverpool est premier (8 points), Séville suit avec 7 points. Le Spartak Moscou (5 points) et Maribor (1 point) complètent le classement.