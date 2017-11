«Ils ont volé chez mon papa le lendemain de sa mort»: les cambriolages dans les maisons de défunts en hausse à Charleroi

Perdre un proche nous plonge dans une grande tristesse. Et que dire lorsqu’on ajoute à cela un cambriolage dans la maison du défunt. Plusieurs faits ont eu lieu ces derniers temps dans la région de Charleroi . Véronique a perdu son papa le 23 octobre. Le lendemain de son décès, la maison a été entièrement retournée. « C’est perturbant et choquant », confie-t-elle.

« Ils n’ont pas volé grand-chose », explique Véronique. La dame a perdu son papa, Jean, un habitant de Loverval, le 23 octobre. « Mon papa est décédé lundi, vers minuit. Les pompes funèbres sont venues le mardi », se remémore-t-elle. À 91 ans, Jean est parti, laissant ses enfants et petits enfants derrière lui. Il laisse aussi une maison vide et ça, certain l’ont malheureusement bien compris. « Mon frère habite en face, il a fait le tour. Le mardi soir, nous étions réunis chez lui afin de parler des funérailles. Nous sommes partis vers 23h. » Les portes et les tentures sont alors fermées.

