Mouscron: Christophe Diedhiou a pu s'entraîner normalement

Tenu écarté des terrains durant deux semaines à cause d’une élongation, Christophe Diedhiou a fait son retour à l’entraînement. Il a pu participer à la séance de ce mercredi matin.

Mircea Rednic récupère donc Christophe Diedhiou. En revanche, il doit toujours se passer des services de Teddy Mézague. Le staff médical de l’Excel met tout en œuvre pour qu’il soit opérationnel lors de la venue d’Anderlecht.

Antun Palic et Jérémy Huyghebaert sont restés aux soins. Benjamin Van Durmen et Dorin Rotariu ne se sont pas entraînés à cause de troubles digestifs.