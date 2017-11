Un taxi fonce dans la foule à Covent Garden: plusieurs blessés, pas un acte terroriste selon la police (vidéo)

Un taxi a renversé des personnes sur un passage pour piétons dans le quartier de Covent Garden, à Londres. Il ne s’agirait pas d’une attaque terroriste, a indiqué la police sur Twitter. Il y aurait plusieurs blessés. Les services de secours sont présents massivement sur les lieux.

Dans un autre tweet, la police a précisé que le chauffeur du taxi «aidait la police» et que deux blessés étaient pris en charge par les secours.

Le conducteur s’est arrêté et a été interpellé par la police.

#CoventGarden Reports of a car that mounted the pavement near Covent Garden and people trapped under a taxi

