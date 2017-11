Brigitte hébergeait un SDF dans sa maison le temps que l'homme s'organise: il profite d'une balade de la propriétaire pour lui voler sa voiture

Cela faisait une semaine que Brigitte Mazy , 57 ans, hébergeait ce SDF dans sa maison de Villers-le-Gambon. Cet hébergement devait être temporaire, le temps que l’homme s’organise. Il aura finalement été bien plus court que prévu. Dimanche soir, Brigitte revenait avec son petit-fils d’une fête d’Halloween. À son arrivée chez elle, sa Hyundai avait disparu.

Patrick gère une entreprise de construction à Rancennes (France). Actuellement, il s’occupe de la réparation d’une route à Salzinnes (Namur). « Le vendredi 20 octobre, un homme est passé sur le chantier. On a sympathisé. Il passait ses nuits sur un banc le long du quai. Il était en difficulté », explique l’entrepreneur. « Je lui ai proposé de commencer à bosser avec nous, j’ai évoqué la possibilité d’un contrat. Mais, dans l’urgence, on ne pouvait tout de même plus le laisser dormir dehors. »

Brigitte Mazy, une amie de Patrick accepte de laisser habiter chez elle quelque temps. Dimanche dernier, durant toute l’après-midi, Patrick et Brigitte emmènent le petit-fils de celle-ci à Mariembourg, à l’occasion d’une fête d’Halloween. Leur hôte reste à Villers-le-Gambon. À leur retour, la Hyundai Terracina de Brigitte n’était plus là.

> Finalement, Brigitte a pu récupérer sa voiture, mais elle est encore sous le choc de cette mauvaise surprise.