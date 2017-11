Drame entre le carrefour de Louveigné et la sortie du «Monde Sauvage»: le passager d'une voiture perd la vie dans une collision entre deux véhicules

Ce mercredi, vers 17h, un accident s’est produit entre la sortie du Monde Sauvage et le carrefour de Louveigné. Une personne a perdu la vie. Le parquet a envoyé un expert sur les lieux pour tenter de déterminer les causes de l’accident.

Un homme est décédé et un second a été grièvement blessé dans un accident de la route survenu mercredi après-midi à Louveigné, a-t-on appris auprès du dispatching des zones de secours 4 et 5, une information confirmée par le parquet de Liège.

Une collision impliquant deux véhicules s’est produite, pour une raison encore indéterminée, dans la rue de Remouchamps, au niveau d’un carrefour situé à proximité du Monde Sauvage d’Aywaille. Le conducteur de l’une des deux voitures a été transféré, dans un état critique, vers un hôpital de la région liégeoise où ses jours sont considérés comme étant en danger.

La conductrice de la seconde voiture a été blessée dans une moindre mesure, mais son passager est décédé.

L’intervention d’un expert automobile a été requise par le parquet de Liège sur les lieux de l’accident. La police fédérale indique sur son site internet que la N666 a été fermée à la circulation et que des déviations locales ont été mises en places.