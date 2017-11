Francis Lombet , actuellement conseiller communal et conseiller dans la majorité PS, devait rejoindre une nouvelle liste communale « En marche pour le changement » en 2018. Mais pour l’instant, il ne peut passer du temps avec ses futurs colistiers. La raison : il est derrière les verrous. Les faits qui lui sont reprochés sont graves : il est accusé d’avoir donné des coups de couteau à son beau-frère et son neveu.

La nouvelle liste communale à Hastière « En marche pour le changement » fait déjà face à de nombreuses difficultés alors que les élections 2018 n’ont même pas encore débuté. Un de ses futurs candidats a été poussé à la démission et l’autre est derrière les verrous.

Ce second candidat est Francis Lombet, actuellement conseiller communal et conseiller CPAS dans la majorité. Il a été placé sous mandat d’arrêt dimanche dernier. Il est accusé d’avoir porté des coups de couteau à son beau-frère, Pascal Detal, et le fils de celui-ci, Kevin Detal, lors d’une bagarre survenue samedi soir à la fête Halloween du quartier de la gare, à Heer-Agimont (Hastière).

