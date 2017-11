Un individu accroche un four à micro-ondes sur un poteau électrique... pour faire office de radar! (photos)

Un objet plutôt insolite vient d’être installé sur la chaussée de Waremme à Huy. Et pour cause, un individu, dont l’identité est inconnue, a accroché un four à micro-ondes sur un poteau électrique pour faire office de radar répressif. Caché derrière un panneau de signalisation installé en pente descendante, il passe inaperçu. Il va toutefois être retiré par les services de la Ville.

Bien que le subterfuge prête à rire, faire justice soi-même et installer ce dispositif est interdit et illégal. « C’est une infraction », insiste le bourgmestre de la commune, Christophe Collignon.