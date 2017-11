Les ouvriers de Clarebout balancent des photos de leur quotidien

Après l’accident mortel survenu il y a une semaine à l’usine de frites surgelées Clarebout Potatoes de Warneton, les ouvriers commencent à parler . Ils dénoncent les mauvaises conditions de sécurité et d’hygiène dans l’entreprise. En espérant que leur parole servira à éviter d’autres drames.

Dès le lendemain de la disparition de Rachid, l’ouvrier wattrelosien décédé dans l’usine le 24 octobre, la parole des salariés a commencé à se libérer. Pour dire que cet accident du travail, dramatique, n’était pas le premier. Avant, mais sur le site de Neuve-Église, il y avait eu la mort d’Alison, une mère de famille de Merville, en avril 2016. Et tous connaissent des collègues ayant quitté l’entreprise, ou toujours en arrêt maladie, qui ont été victimes d’accidents.

« Des gens ont perdu un pied, ou ont été brûlés par des projections d’huile. Dans les friteuses, elle est à 180 degrés », raconte Robert, un ouvrier témoin de plusieurs chutes dans les escaliers. « Il y a des fuites dans le toit de l’usine, et comme il n’y a pas d’antidérapant, l’eau rend le sol glissant. Au lieu de réparer les fuites, des seaux sont posés au sol. Il y a des jours où on ne se sent pas du tout en sécurité. »

> Un ancien salarié de l’usine a lui pris des photos éloquentes dans l’usine l’été dernier.