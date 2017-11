ATP Paris-Bercy: Goffin bat Mannarino en trois sets (6-2, 2-6, 6-3)

David Goffin (N.7) s’est qualifié pour le 3e tour du tournoi de tennis de Paris-Bercy, épreuve ATP Masters 1000 sur surface dure dotée de 4.273.775 euros, mercredi.

David Goffin, 10e joueur du monde, s’est imposé face au Français Adrian Mannarino, 29 ans, 28e au classement ATP, 6-2, 2-6, 6-3.

Mené 0-2 dans la première manche, le Liégeois a aligné ensuite six jeux d’affilée pour remporter le premier set en 24 minutes. Mannarino s’est ressaisi pour faire de même dans la 2e manche et forcer un 3e set que David Goffin contrôlait pour l’emporter au bout de match d’une et 27 minutes de match.

Au troisième tour, soit en 8es de finale, le Liégeois sera opposé à un autre joueur français, Julien Benneteau qui a sorti au 2e tour son compatriote Jo-Wilfried Tsonga. Une bonne affaire d’ailleurs pour David Goffin dans l’optique du Masters de Londres (du 12 au 19 novembre) que le numéro 1 belge voit se rapprocher à grand pas.

David Goffin mène 2 à 0 face à Benneteau, 35 ans, dans ses confrontations sur le circuit c’était en 2011 au Challenger de Mons (6-4, 6-2), mais surtout à l’US Open il y a un mois et demie (6-4, 2-6, 6-4, 6-2).

Plusieurs de ses concurrents directs qui pouvaient lui barrer la route pour ce Masters ont été éliminés déjà à Paris-Bercy comme le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 16), l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 11), l’Américain Sam Querrey (ATP 13) ou Jo-Wilfried Tsonga précisément.

L’Argentin Juan Martin del Potro (ATP 17) et le Français Lucas Pouille (ATP 18) sont les derniers à pouvoir empêcher Goffin d’aller à Londres.