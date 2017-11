Un homme aux cheveux noirs, barbu, menotté au sol et entouré de deux policiers. L’image de l’arrestation de Sayfullo Saipov a rapidement fait le tour du monde. L’homme, emmené à l’hôpital où il a été opéré à l’estomac pour sa blessure par balle, est en vie.

Il n’aurait montré aucun remords lors d’un premier interrogatoire. Il a même dit être satisfait de l’attque qu’il a menée lundi à Manhattan. Il a aussi réclamé qu’un drapeau de l’Etat islamique soit placé dans sa chambre.

Il sera incarcéré dès que son état physique le permettra.

S’il devra s’exprimer sur ses motivations, elles ne font guère de doute : dans la camionnette qui a servi à l’attaque, les enquêteurs ont retrouvé des notes en arabe et en anglais et des images du drapeau de l’État islamique. « L’État islamique vivra pour toujours », avait-il écrit, prêtant allégeance à l’organisation terroriste. Et juste avant son arrestation, alors qu’il tenait deux armes factices dans les mains, un pistolet à plombs et un pistolet de paintball, il avait crié « Allahu Akbar » dans la rue.

Saipov était arrivé aux États-Unis en 2010, selon les renseignements américains. Il a vécu dans l’Ohio, en Floride et s’était installé dans le New Jersey, près de Manhattan, à Patterson. Il vivait là avec sa femme et leurs trois enfants.

