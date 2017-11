Engis: 200 jeunes sous influence dans une rave party

« Cette fête n’était pas dans notre registre, donc non autorisée et c ertains étaient sur le toit », nous confirme la zone de police. Face à ce nombre important d’individus incontrôlables qui faisaient la fête sur de la musique « techno », des renforts ont été appelés. C’est ainsi que les zones de police de Huy, Flémalle, Seraing, Saint-Nicolas/Ans, Fléron, Secova, Basse-Meuse et du Condroz ont été réquisitionnées. En tout, une vingtaine de policiers ont ainsi dû travailler de concert afin de stabiliser la situation. « Il y avait 2 hommes par zone de police qui se sont rendus sur les lieux », précise-t-on à la zone de police de Meuse-Hesbaye. Heureusement, malgré l’état d’influence de ces sorteurs, la tension sur place n’était pas élevée. D’ailleurs, on nous confirme qu’il n’y a pas eu de mouvement de foule lorsque les policiers ont fait annuler la rave party. « À force de discussions et de présence policière, les jeunes ont quitté et nettoyé le site qui n’avait pas l’air davantage dégradé. Par contre, nous n’avons pas pu procéder à des arrestations. Vu la situation, cela semblait ingérable. Ce sera aux autorités administratives et à la justice de décider d’une sanction. »

L’officier de garde et le bourgmestre Serge Manzato se sont également rendus sur les lieux.