Un cerf sans tête et éviscéré retrouvé entre Malmedy et Waimes

La carcasse a été retrouvée dans un bois derrière le camping naturiste à Walk, près de l’ancienne carrière Schauss à Boussire, à cheval sur les communes de Malmedy et Waimes. L’œuvre de braconniers, sans doute. « Il n’y avait aucune trace de sang à proximité, ce qui confirme que la bête a été déplacée et jetée là par plusieurs personnes, car elle doit faire près de 150 kilos comme me l’a confirmé un ami chasseur », nous explique Françoise Paquay, qui habite à quelques centaines de mètres de l’endroit où les braconniers ont laissé leur « trophée ». Ou plutôt ce qu’ils ne voulaient pas puisque la tête a été tranchée, sans doute pour emporter les bois. Ils auraient été surpris en commettant leur méfait à un autre endroit. Avant de se débarrasser du cerf à l’abri des regards ou pour ne pas laisser de traces de l’endroit où ils braconnent.

Ces images ont suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. En précisant bien sûr que les vrais chasseurs n’agissent pas de cette manière. « Il n’y a aucun panneau annonçant une chasse de ce côté-là. J’ai averti le propriétaire de ce terrain pour lui signaler qu’il y a des braconniers. Et j’ai aussi déposé plainte auprès du DNF à Malmedy », signale la Malmédienne.