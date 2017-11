What else ? Voilà 5 ans que Marianne Fillieux, une Crisnéenne de 61 ans, créé des bijoux à l’aide de capsules Nespresso. Bagues, broches, colliers, boucles d’oreilles… les applications sont multiples.

Elle a déjà produit près de 1.000 pièces originales (PHOTOS). Assez bluffant !

Envie de rencontrer Marianne Fillieux ? Vous pourrez la retrouver, elle et ses créations au marché de Noël de Hannut, le 2 et 3 décembre prochain au Marché couvert. Comptez entre 5 et 15 euros par création. Plus d’informations ? Contactez le 0494/78.70.38.