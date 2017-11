Un exhibitionniste sévit le long du canal à Luttre

L’affaire est à prendre au sérieux. Un exhibitionniste se balade du côté de Luttre, dans l’entité de Pont-à-Celles, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois si on se réfère aux déclarations de la zone de police Brunau. « C’est une scène très dérangeante », s’exclament Liliane et Nadine, des témoins de la scène et victimes, qui attendent désespérément une intervention policière…

> La police explique avoir reçu des appels il y a plusieurs mois déjà.

> Nadine et Liliane (photo) ont été témoins de la scène deux fois. Elles nous racontent la dérangeante rencontre

> Plus inquiétant, le halage est fréquenté par des jeunes filles et des enfants.