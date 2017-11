« Le gros Bernard » n’est plus et c’est une nouvelle page qui se tourne douloureusement pour tous les baby-boomers de la région. Ce sont en fait plusieurs générations qui ont fatalement mis, un jour ou l’autre, un pied au Golden Saloon pour boire une Rodenbach au fût, martyriser le flipper, faire tourner le juke-box jusqu’au bout de la nuit, secouer le Miss America et, surtout, refaire le monde.

Bernard Malonne, décédé mercredi à l’âge de 72 ans, était LE garçon du Golden, l’âme de cette institution créée par Bob et Monique Slagmeulder en 1951 et qui serait, jusqu’à la fin du siècle dernier, « the place to be » de la Ville-Haute, au temps où le boulevard Jacques Bertrand était joyeux et florissant.

> Philippe Dewite, dit Olaf, ancien serveur du Golden, rend hommage à un personnage incontournable de l’Horeca carolo .