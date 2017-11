Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné, jeudi, les bourreaux du petit Brayan , Gaëlle Verhamme d’une peine de douze ans de prison et Miguel D’Hondt d’une peine de onze ans de prison

Poursuivis pour non-assistance à personne en danger, la grand-mère du gamin et deux hommes proches de la famille ont écopé d’un an, dix mois et douze mois de prison avec sursis.

Le 18 juillet 2013, Gaëlle Verhamme s’était présentée avec son fils aux urgences à Mouscron. Le corps du bambin était couvert de traces de coups et de brûlures. Une instruction avait été ouverte, la mère et le beau-père du gamin avaient été placés sous mandat d’arrêt. L’enfant, quant à lui, avait été transféré dans un hôpital universitaire puis dans un centre spécialisé. Il a gardé de graves séquelles neurologiques et a perdu une partie de la vue suite aux coups reçus.

Me Gauthier Gossieaux, avocat de la maman de Brayan, n’a pas contesté la prévention de coups portés au petit garçon mais il a, par contre, contesté la prévention de torture et d’incapacité permanente.

Me Gauthier Herpoel, avocat de Miguel D’Hondt, n’avait pas contesté les coups mais il niait avoir mis un élastique autour du sexe de l’enfant. Son avocat estimait que la torture restait «une zone d’ombre» dans ce dossier.