Liège: FGTB et CSC manifesteront à Liège le 21 novembre, des perturbations sont à prévoir

Perturbations annoncées à Liège. Le 21 novembre, la FTB et la CSC organisent en effet une manifestation dans les rues de Liège pour s’opposer aux mesures prises par le gouvernement Michel.

Trois cortèges sont prévus et emprunteront les rues du centre-ville.

FGTB et CSC entendent dénoncer les mesures prises par le gouvernement fédéral. « Après la grève des services publics du 10 octobre dernier, le plan d’action se poursuit afin de ne pas relâcher la pression sur un gouvernement toujours plus odieux envers les travailleurs et les allocataires sociaux ».

> Des perturbations sont à prévoir.