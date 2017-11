Le réseau «Accueil Famille Enfants Adultes» recherche 200 familles d'accueil

Le réseau Accueil Famille Enfants Adultes (AFEA) regroupe actuellement sept structures en Wallonie et à Bruxelles. Dernièrement, il a lancé sa campagne intitulée « J’ouvre ma porte » qui a pour objectif de trouver 200 familles d’accueil enfants handicapés placés par les services d’aide à la jeunesse (SAJ) ou de protection judiciaire (SPJ).

Ces différentes structures accueillent actuellement 225 jeunes ou adultes, 80 % des personnes placées étant des enfants de moins de cinq ans.

Ces familles d’accueil, qui peuvent être mono-parentales, âgées avec ou sans enfant, doivent se faire connaître auprès des différentes structures. Celles-ci rencontreront dans un premier temps les familles afin de leur expliquer l’histoire de l’enfant, de connaître le profil de la famille d’accueil ainsi que le projet que celle-ci prévoit pour l’enfant.

Ces familles doivent remplir un certain nombre de critères ayant trait à leur santé, aux bonnes vies et mœurs, à l’âge, aux disponibilités de la famille, aux conditions d’accueil ou encore à la mobilité.

Le placement est prévu pour une durée indéterminée, maximum jusqu’à la majorité du jeune qui bénéficiera, selon les modalités du placement, de la visite de ses parents biologiques.

Des systèmes de parrainage, de familles relais consistant en un placement à temps partiel ou des modules de long séjour font partie des alternatives proposées par les différentes structures du réseau AFEA.

Parmi celles-ci, deux sont installées à Bruxelles (Famisol et la Vague), trois en Province de Liège (les Chanterelles à Seraing, l’Albatros à Soumagne et la Croisée à Malmedy), une dans le Hainaut (Service d’accueil familial provincial de Mons) et une dans le Namurois (la Ridelle à Ciney).

Découvrez ce que l’on recherche à « La Croisée » de Malmedy dans notre édition digitale.