Tournai: cernée par les travaux, l'école continue à vivre (photos + vidéos)

Fermé, le boulevard des Combattants à Tournai. Fermée aussi, la chaussée de Bruxelles… tout comme le boulevard Walter de Marvis. Et au milieu de tout cela, résiste encore et toujours, un petit établissement scolaire : l’école communale Arthur Haulot. Vendredi, pour Halloween, elle avait organisé un tour du quartier histoire de montrer qu’elle continue à vivre.

Le chantier du carrefour de Marvis à Tournai a commencé début août, soit il y a trois mois déjà.

Et il faut avouer que les travaux avancent bien : le revêtement et le marquage au sol sont même terminés.

Mais pas facile pour l’école communale qui se situe au milieu du chantier de continuer à exister… avec les grues, les déviations, les trous et autres désagréments.

Aussi, pour Halloween, les élèves de maternelles ont décidé de prouver que les travaux ne leur faisaient pas peur et de se balader, au milieu du chantier ou presque, dans le quartier, afin de récolter des bonbons : « Malgré tous les travaux et toutes les embûches autour de notre école, nous arrivons à faire des sorties », explique Madame Doriana, une des institutrices, à l’origine de la sortie de vendredi. « On va effectuer le tour du quartier pour Halloween, dans des costumes préparés par les enfants et avec la complicité de parents, qui nous attendent, pour distribuer des bonbons ».

Courageuse, mais pas téméraire, la petite troupe a finalement renoncé à se rendre jusqu’aux Bastions, le centre commercial voisin, lui-même en travaux : « On évite de prendre le boulevard en lui-même, parce qu’il y a quand même pas mal de trous encore pour l’instant », confirme Madame Doriana. « On va plutôt passer par la rue de la Paix et on redescendra par l’école Condorcet ».

Une école d’irréductibles

Une sortie ludique pour les enfants des trois classes de maternelles, mais aussi hautement symbolique : « C’est vraiment l’occasion pour les petits de montrer que l’école existe toujours car on est ici au cœur d’un chantier quand même de grande envergure et on arrive à survivre malgré tous les aléas », confirme Monsieur Ronny, titulaire de la 3 e primaire. « Avec beaucoup de bonnes volontés et de bonnes idées, on prouve aux enfants que l’école reste bien vivante et poursuit sa vie de tous les jours malgré les petits soucis quotidiens. Mais en mettant notre énergie dans le bon sens, on arrive à exister ».

Surnommée l’école des petits irréductibles, parce que, bien qu’en pleine ville, elle offre un vaste cadre de verdure à ses enfants, l’établissement l’est désormais aussi par sa jolie manière d’affronter, au quotidien, les grues et autres engins de chantier.