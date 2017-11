Goffin éliminé à Paris mais qualifié pour le Masters: une première dans l'histoire du tennis masculin belge

David Goffin est désormais assuré de disputer le Masters de Londres du 12 au 19 novembre dans la O2 Arena grâce à l’élimination du Français Lucas Pouille au 3e tour du tournoi de tennis de Paris-Bercy, épreuve ATP Masters 1000 sur surface dure dotée de 4.273.775 euros, jeudi.

Lucas Pouille (N.17), 18e joueur du monde, 23 ans, a en effet été battu par l’Américain Jack Sock (N.16), 22e mondial, 7-6 (8/6), 6-3 en 1 heure et 27 minutes de jeu.

Plus tôt dans la soirée, David Goffin (N.7), 10e joueur du monde, avait été dominé par le Français Julien Benneteau, 35 ans, 83e mondial, 6-3, 6-3 en 1 heure et 7 minutes, au même stade de l’épreuve. Seule une victoire de Lucas Pouille, face à l’Argentin Juan Martin Del Potro, pouvait encore priver le Liégeois d’une place au prestigieux rendez-vous. La sortie de Pouille lui a dégagé définitivement la route.

Le Liégeois, 26 ans, se qualifie effectivement sur le terrain pour la première dans l’histoire du tennis belge pour le Masters. L’an dernier, David Goffin, comme réserviste, avait cependant joué un match (perdu contre le Serbe Novak Djokovic) en remplacement du Français Gaël Monfils, forfait après avoir entamé le tournoi et perdu ses deux premiers matches.

Par ailleurs à Paris-Bercy encore, l’Américain John Isner, finaliste sortant, s’est qualifié pour les quarts de finale en éliminant le Bulgare Grigor Dimitrov, 8e mondial, en trois sets 7-6 (12/10), 5-7, 7-6 (7/3). Isner, qui a sauvé une balle de match à 3-5 dans le dernier set, 14e mondial, affrontera l’Argentin Juan Martin Del Potro en quarts de finale.

Del Potro reste sur une série impressionnante après sa victoire au tournoi de Stockholm il y a dix jours (son premier tournoi de l’année) et sa place de finaliste à Bâle dimanche dernier (battu par Roger Federer). L’Argentin va d’ailleurs intégrer le top 10 mondial lundi et propulser Novak Djokovic hors de celui-ci pour la première fois depuis dix ans. Le Serbe figure cette semaine au 7e rang du classement ATP. Il sera au mieux 11e lundi prochain. Blessé au coude, Novak Djokovic n’a plus joué depuis son abandon en quarts de finale à Wimbledon en juillet et prévoit d’effectuer son retour à la compétition en janvier. L’ex-numéro 1 mondial avait fait son entrée dans le top 10 en mars 2007, et il n’en était jamais ressorti.