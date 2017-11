L'impôt foncier diminuera en 2018 à Arlon

Les centimes additionnels au précompte immobilier concerne les propriétaires de leur habitation. Il s’agit du fameux impôt foncier... A Arlon, c centimes additionnels vont diminuer de 2690 à 2600. Les édiles suivent en cela une circulaire budgétaire qui encourage les commune qui ont les moyens de le faire à aller dans ce sens là et à ne pas dépasser la barre des 2600. La situaition financière de la commune est saine. De plus, le manque à gagner pour la commune -on parle quand même de 3 à 400.000 euros- sera, à moyen terme compensé par le grand nombre d’habitations actuellement construites dans le chef-lieu. Ce seront autant de nouveaux propriétaires qui payeront la taxe. Plus d’onformations sur le sujet dans La Meuse Luxembourg de ce vendredi et dans notre nouvelle édition numérique