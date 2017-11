Europa League: Zulte Waregem bat Vitesse Arnhem (0-2) et offre un premier succès européen à la Belgique

Coopman et Zulte bousculés. @News

La Belgique a patienté jusqu’au seizième match d’un de ses représentants en Coupes d’Europe pour signer sa première victoire. Ce succès, le contingent noir-jaune-rouge le doit aux Flandriens de Zulte Waregem, victorieux ce jeudi sur le terrain de Vitesse Arnhem (0-2). Les joueurs de Francky Dury mettent ainsi fin à une série entamée en juillet dernier par leurs homologues belges.

Par la même occasion, le Essevee se relance dans la course aux places qualificatives, actuellement détenues par la Lazio de Rome et Nice.

Pour ce faire, Zulte Waregem a commencé la rencontre tambour battant. Après moins de 180 secondes de jeu, les Waregemois étaient déjà aux commandes grâce à une tête de Baudry, sur un corner botté par Kaya, finalement déviée par Dabo. Réduits ensuite à dix, les Belges ont tenu le coup et ont même su tuer la rencontre en deuxième période. Kaya crucifiait en effet son ancienne équipe d’une frappe à distance chirurgicale.

L’Atalanta Bergame a partagé l’enjeu sur le terrain de l’Apollon Limassol (1-1) jeudi soir lors de la quatrième journée de l’Europa League dans le groupe E. Le club lombard pourra valider sa qualification lors de la prochaine journée.

L’unique but de l’Atalanta a été inscrit peu après la demi-heure de jeu. Ilicic ne tremblait pas depuis le point de penalty pour tromper Vale, le portier de Limassol (35e). Dans les derniers instants, Zelaya égalisait pour le club chypriote. Timothy Castagne est resté 90 minutes sur le banc.

Dans le même groupe, Lyon a fait un pas de plus vers la qualification en écartant Everton (3-0) grâce à des buts de Traore (68e), Aouar (76e) et Depay (88e). La rencontre a été marquée par la sortie sur civière du Cuco Martina. Le défenseur d’Everton s’est réceptionné sur la nuque suite à un duel aérien et a perdu connaissance sur la pelouse. Kevin Mirallas n’est pas monté au jeu lors de cette partie. Everton est éliminé.

Dans le groupe F, le Sheriff Tiraspol s’est imposé 1-2 sur le terrain du Lokomotiv Moscou grâce à une réalisation de Ziguy Badibanga. L’ancien joueur d’Anderlecht et de Charleroi a répondu au but d’ouverture de Farfan (41e) avant que Brezovec ne plante le but victorieux (58e). Avec ce résultat, le club moldave partage la première place du groupe F avec Copenhague, vainqueur de Zlin (3-0).

Lors de la quatrième journée d’Europa League, la Lazio Rome a obtenu son billet pour les 16es de finale en s’imposant dans les derniers instants face à Nice (1-0) jeudi soir.

La Lazio a dû attendre les arrêts de jeu et un but contre son camp de Le Marchand pour arracher la qualification. De retour de blessure, Jordan Lukaku était titulaire. L’ancien joueur d’Anderlecht et d’Ostende a cédé sa place à la 74e minute.

Les Romains (12 points) sont assurés de leur place en seizièmes de finale et comptent six points d’avance sur Nice, deuxième.

Dans le groupe L, la Real Sociedad s’est une nouvelle fois largement imposée face au Vardar Skopje (3-0). Juanmi (31e), De la Bella (69e) et Bautista (81e) se sont chargés d’inscrire les buts pour la formation espagnole. Adnan Januzaj a participé à la victoire de son équipe en disputant les vingt dernières minutes de la partie.

La Real Sociedad (9 pts) est deuxième du groupe L derrière le Zénit Saint-Pétersbourg (10 pts), accroché à Rosenborg (1-1).