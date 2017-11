L'Europa League en direct: Vitesse Arnhem – Zulte Waregem en tête d'affiche

Corrigé contre Nice (1-5) puis battu moins sévèrement mais avec la même issue comptable à la Lazio (2-0), Zulte Waregem a débloqué son compteur lors de la réception de Vitesse Arnhem (1-1), qui cherchait lui aussi son premier point. « On a fait ce qu’on a pu pour gagner mais il y a eu des occasions dans les deux camps et le match nul est logique », avait confié Francky Dury il y a deux semaines. Un partage peut-être logique au vu de la physionomie de la rencontre mais qui n’a certainement pas fait les affaires des Flandriens, qui auraient aimé prendre un petit bol d’air en fond de classement.

C’est donc avec l’obligation de ramener un résultat positif des Pays-Bas et donc une bonne dose de stress que les hommes de Francky Dury vont fouler l’aire de jeu ce jeudi soir (21h05). Car si la logique est respectée avec la présence des Italiens et des Français sur les deux sièges qualificatifs, il convient d’au moins prendre le dessus sur le cinquième d’Eredivisie pour tenter de conserver l’espoir d’une qualification rendue compliquée par le tirage au sort mais pas utopique pour la cause. Zulte Waregem a stoppé l’hémorragie lors de la réception de Malines (2-1). Mais avec la moins bonne attaque (2) et la moins bonne défense (8) du groupe K, les Flandriens sont conscients que les statistiques ne parlent pas en leur faveur… et qu’un faux pas à Arnhem serait synonyme d’élimination si Nice s’impose à la Lazio.

Ce match entre Vitesse Arnhem et Zulte Waregem n’est évidemment pas la seule affiche au programme. On vous donne ainsi l’occasion de suivre l’évolution de tous les résultats et des classements en direct.