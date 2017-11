Tournai: le nouveau carrefour de Marvis, mode d'emploi (photos+vidéos)

On annonce la réouverture officielle de la chaussée de Bruxelles pour 16h, ce vendredi… « par sécurité », annonce l’échevin des Travaux de Tournai, Armand Boite. « A priori, tout sera prêt pour midi ». La fin de la première phase d’un chantier qui a bousculé les habitudes des Tournaisiens… et devrait encore les bousculer, puisque pas mal de règles changent.

Ça y est ! On pourra à nouveau circuler dans la chaussée de Bruxelles, à Tournai. La fin d’un calvaire qui a duré trois mois pour les commerçants de cet axe principal de Tournai.

Ce vendredi, à midi, pour eux, tout reprendra son cours normal… enfin presque : car pas mal de règles de circulation changent. « Pour résumer », précise l’échevin des Travaux, Armand Boite, « seuls deux mouvements seront autorisés : le passage de la chaussée de Bruxelles vers la gare… et l’accès depuis la gare vers la chaussée de Bruxelles ». Et c’est tout ! Du moins pour le moment.

En effet, comme nous vous l’annoncions déjà la semaine dernière, dès lundi, le chantier entre dans sa deuxième phase, ce qui implique la fermeture aux véhicules, du boulevard Walter de Marvis, dans son intégralité.

Impossible dès lors, en venant de la chaussée de Bruxelles, de tourner à gauche, vers le rond-point de la Dorcas, durant les deux mois qui viennent.

Et se diriger tout droit ne sera pas non plus autorisé… et ce, définitivement. « Les gens ne pourront qu’emprunter le boulevard des Combattants et de là, s’ils veulent entrer en ville, ils devront utiliser l’allée des Groseilliers située sur leur gauche », décrit l’échevin Armand Boite. « Ce nouveau carrefour sera d’ailleurs bientôt équipé de feux de signalisation, entre cette allée, le boulevard et la rue d’Amour ».

Un vrai casse-tête, ce nouveau plan de circulation ? Un peu, c’est vrai… mais l’échevin tournaisien veut croire que les usagers s’adapteront aussi sereinement que début août, lors de la fermeture du carrefour de Marvis. « Les déviations sont clairement indiquées. Je suis certain que les gens prendront de bonnes habitudes tout de suite, exactement comme ils l’ont fait jusqu’à présent », confirme Armand Boite.

On ne traverse plus

Sur le terrain, les ouvriers travaillent d’ailleurs d’arrache-pied, afin que tout soit prêt pour ce vendredi à midi. Il faut enlever notamment les panneaux qui indiquaient les travaux et placer la nouvelle signalisation définitive.

C’est également le moment de peaufiner le nouvel îlot directionnel qui trône désormais en plein milieu de la chaussée de Bruxelles : « Depuis la rue des Bastions, il ne sera plus possible que de tourner à droite », précise l’échevin. « Et de la rue de la Paix, située en face, on ne pourra également tourner qu’à droite, vers la ville ». Fini donc de traverser la chaussée de Bruxelles à cet endroit : l’îlot est là pour le rappeler. La rue des Bastions sera d’ailleurs placée en sens unique. Un casse-tête ? Un jeu de piste oui ! Surtout pour ceux qui n’auront pas mis à jour leur GPS.