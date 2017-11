Attaque terroriste à Manhattan: la famille de la Belge décédée de retour au pays

Belga

La mère et les deux soeurs de la Belge qui a été tuée lors de l’attaque terroriste à New York sont de retour en Belgique. On ne sait pas encore quand le corps de la jeune femme de 31 ans, originaire de Staden, sera rapatrié en Belgique, a précisé le bourgmestre de Staden, Francesco Vanderjeugd.