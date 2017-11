Sa Pinto sait que le Standard peut écarter un rival pour le Top 6: "Gand est obligé de gagner"

Et en se projetant un peu plus loin dans le calendrier, on peut même ajouter que ce n’est pas un mais bien trois adversaires visant le Top 6 que la formation principautaire va affronter lors des trois prochaines journées.

Ricardo Sa Pinto était de bonne humeur, jeudi après-midi, avant l’entraînement. Et déjà en tenue pour le donner avant une mise au vert programmée dans la région gantoise. « Evidemment que notre intention est d’obtenir un bon résultat avant la trêve internationale, souligne Ricardo Sa Pinto. Mais nous affrontons un adversaire qui, en début de saison, se posait en candidat au titre. Un rival qui, aujourd’hui, est derrière nous et doit absolument remonter au classement. Alors est-ce un match plus important pour la cause ? À mes yeux, ils le sont tous. Mais comme c’est un adversaire direct, cette rencontre vaut sans doute plus que trois points. »