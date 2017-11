Charleroi: une sexagénaire poignardée à mort dans son appartement

Les voisins d’une habitante de la rue de Heigne à Charleroi se sont inquiétés de ne plus entendre de bruit provenant de l’appartement occupé par la victime, explique le parquet de Charleroi. Ils ont donc ouvert sa porte et ont été assaillis par une puissante odeur de putréfaction. La police locale s’est rendue sur place et a découvert le corps sans vie de la victime, morte depuis une dizaine de jours.

Le parquet et la juge d’instruction sont descendus sur les lieux, de même que le laboratoire et le médecin légiste. Le premier examen du cadavre a permis de relever des blessures faites à l’aide d’un objet tranchant tel qu’un couteau ou un poinçon. Une autopsie sera réalisée ce soir.

Le mobile n’est pas connu à ce stade. Il semble que plusieurs tiroirs de l’appartement étaient ouverts et que celui-ci a été fouillé. La sexagénaire vivant seule, on ignore si des objets lui ont été dérobés.